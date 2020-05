Seit der vergangenen Sing meinen Song-Ausgabe brodelt die Liebes-Gerüchteküche! Lea (27) sang darin Nico Santos' (27) Lied "Walk In Your Shoes", ein Track, der für ihn eine emotionale Bedeutung hat. So rollten bei ihm sogar ein paar Tränchen, als die Blondine den Song performte. Aber nicht nur im TV, auch im Netz wurde kürzlich deutlich, dass die zwei sich nahestehen. Auf die Frage, ob zwischen ihnen womöglich sogar Liebe im Spiel ist, gab Lea nun eine eindeutige Antwort!

Auf Instagram postete die "Leiser"-Interpretin ein gemeinsames Foto mit Nico und bedankte sich für seine Musik – der reagierte prompt, unter anderem mit einem Herz-Emoji. "Wir sind nur gute Freunde. Also an alle Mädels da draußen: Keine Sorge", beruhigte Lea die Nico-Fans allerdings im RTL-Interview und erklärte dann weiter: "Ich liebe Nicos Musik!"

Auch der 27-Jährige ließ seinen Gefühlen in "Sing meinen Song" freien Lauf – nicht nur einmal war er von einer Performance von Show-Kollegen wie Paddy Kelly (42), Ilse DeLange (43) oder MoTrip zu Tränen gerührt. "Es ist einfach so ein Privileg, dass sich solche Künstler die Zeit genommen haben, deine Hits zu lernen. Es war eine wirklich verrückte Zeit", resümierte der Chartstürmer gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" bei TVNOW.

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos und Lea bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Lea bei "Sing meinen Song"

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song"



