Für Chuck Wicks und Kasi Williams Morstad geht ein großer Traum in Erfüllung! Nachdem der Country-Musik-Star im Jahr 2018 bekannt gegeben hatte, dass er die Schwester seines Kollegen Jason Aldean (43) datet, dauerte es nur rund ein Jahr, bis der "Stealing Cinderella"-Interpret schon ihre Verlobung bekannt gab – und nur vier Monate darauf waren die beiden auch schon verheiratet. Jetzt haben die beiden den nächsten Meilenstein in ihrer Liebe erreicht. Doch der Weg bis dahin war beschwerlich: Voller Stolz verkündete Chuck nun, dass er Vater wird – obwohl er an Unfruchtbarkeit leidet!

Gegenüber People enthüllte der US-Amerikaner jetzt, dass seine Frau und er schon kurz nach ihrer Hochzeit versucht hatten, schwanger zu werden. Nachdem es einfach nicht klappen wollte, unterzog das Paar sich einigen Tests – mit dem Ergebnis, das Chuck unfruchtbar sei. "Das will wirklich kein Mann hören, dass er es nicht bringt", erinnert Chuck sich zurück. Daraufhin hätten sie es mit In-vitro-Fertilisation versucht – mit Erfolg: Kasi ist schwanger! "Es ist ein Wunder, es ist ein Segen", schwärmt der Musiker. Ihr Baby soll im kommenden Dezember das Licht der Welt erblicken.

Während es für Chuck das erste Kind wird, hat Kasi schon ein bisschen mehr Erfahrung als Mama – die Beauty hat bereits drei Töchter aus erster Ehe: ihre neunjährige Avery, zehnjährige Madison und 21-jährige Makenzie werden also nochmal große Schwestern!

Ethan Miller/Getty Images Chuck Wicks, Musiker

Instagram / chuckwicks Chuck Wicks und seine Frau Kasi

Instagram / chuckwicks Kasi Williams Morstad mit ihren drei Töchtern



