Pablo Alborán (31) feiert sein Coming-out! Der Popstar, der gebürtig aus dem spanischen Málaga stammt, schaffte mit seinem Song "Solamente Tú" den internationalen Durchbruch: Schon über 499 Millionen Mal wurde das Lied von 2011 allein auf YouTube angeklickt. Jetzt wandte sich der 31-Jährige mit einer sehr persönlichen Nachricht an seine Fans: Er ist homosexuell und möchte mit seinem Outing für mehr Akzeptanz werben!

Am Mittwoch postete Pablo ein dreiminütiges Video auf Instagram, in dem er sich zu seiner Sexualität bekennt: "Heute möchte ich, dass meine Stimme lauter wird und mehr Wert und Gewicht hat. Ich möchte euch sagen, dass ich homosexuell bin und das in Ordnung ist", beginnt er das Statement im Clip. Sein Leben gehe jetzt weiter wie zuvor, aber er werde ab jetzt etwas glücklicher sein, als vor seinem Coming-out, zeigte sich der Chartstürmer überzeugt.

Weiter sei er glücklich, in einer Familie aufgewachsen zu sein, in der er sein konnte, wer er wollte, zudem konnte er sich im Vorfeld auf die Unterstützung seines Labels und seiner Freunde verlassen. In erster Linie veröffentliche Pablo das Video passend zum Pride-Monat trotzdem für sich selbst – allerdings soll es auch anderen helfen: "Leider geht es vielen nach ihrem Coming-out nicht so gut wie mir. Darum hoffe ich, dass ich jemandem die Reise mit dieser Botschaft erleichtern kann."

Pablo Alborán, Sänger

Pablo Alborán im Juni 2020

Pablo Alborán, Sänger



