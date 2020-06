Große Trauer um Ian Holm (✝88)! Der Brite wurde vor allem durch seine Rolle als Bilbo Beutlin in Der Herr der Ringe und Der Hobbit bekannt. Insgesamt hat der Schauspieler in seinem Leben an über 60 Filmproduktionen mitgewirkt. Für seinen Auftritt in "Charits on Fire" hat er sogar einen BAFTA gewonnen und war für einen Oscar nominiert. Nun erreicht die Filmwelt jedoch eine traurige Nachricht: Ian ist heute Morgen im Alter von 88 Jahren verstorben.

Wie The Guardian berichtet, bestätigte der Agent den Tod des Schauspielers: "Er starb friedlich im Krankenhaus, umgeben von seiner Familie und seinen Betreuern." Er sei charmant, gütig und wahnsinnig talentiert gewesen: "Wir werden ihn sehr vermissen." Seine Parkinson-Erkrankung, mit der er in den letzten Jahren immer wieder schwer zu kämpfen hatte, soll der Grund für sein Dahinscheiden gewesen sein. Er hinterlässt eine Frau und fünf Kinder.

Ian wuchs im südenglischen Essex als Sohn eines Psychiaters und einer Krankenschwester auf. Nach seinem Schulabschluss studierte er Schauspiel in London und war anschließend über 15 Jahre an der renommierten Royal Shakespeare Company beschäftigt. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er 1965.

Getty Images Ian Holm im April 2019 in London

Getty Images Ian Holm im Juli 2004 in Los Angeles

Getty Images Ian Holm im März 2010 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de