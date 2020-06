Traurige Nachrichten aus der Football-Welt! Der US-amerikanische Sportler Max Tuerk hat sich durch sein großes Talent einen Namen gemacht. Er spielte in der National Football League für die USC Trojans –2017 geriet er in die Schlagzeilen, da er gegen die Doping-Regel der NFL verstoßen hatte. Am Wochenende befand sich der 26-Jährige auf einer Wanderung mit seiner Familie und dieser Ausflug endete für ihn tödlich.

Auf Twitter teilte Max' Mannschaft USC Trojans die traurige Botschaft mit: "Max ist am 20. Juni 2020 gestorben, als er mit seinen Eltern auf seinem Lieblingspfad im Cleveland National Forest wandern war." Er habe seine Mannschaftskameraden, Trainer und auch Schulen geliebt, hieß es im Statement. "Max war ein liebevoller Sohn und auch ein älterer Bruder und er hinterlässt ein riesiges Loch in unserem Herzen. Seine Stärke und Arbeitsethik ist für viele eine Inspiration", schrieb das Team. Doch die genaue Todesursache des Footballers wurde noch nicht veröffentlicht.

Auch die Fans zeigen sich emotional und widmen dem jungen Sportler rührende Worte: "Ich denke an seine Familie. Ruhe in Frieden, Max. Kämpfe auf ewig" oder "Das ist ja schrecklich... sehr schrecklich. Ich bete für seine Angehörigen", schrieben nur zwei der vielen erschütterten User.

