Es gibt also traurige Gewissheit! Der Filmproduzent Steve Bing (✝55) dürfte einem breiteren Publikum vor allem durch seine Beziehung zu Liz Hurley (55) bekannt geworden sein. Nach der Beziehung wurde es in den Medien eher still um Steve, er soll in den vergangenen Jahren mit Depressionen gekämpft haben. Nun tauchte der Filmproduzent allerdings wieder in den Schlagzeilen auf – aus einem traurigen Grund: Er hat im Alter von 55 Jahren Selbstmord begangen!

Das Portal Deadline berichtete unter Berufung auf die Angaben der Strafverfolgungsbehörden, dass Steve am Montag gegen 13 Uhr aus dem 27. Stockwerk eines Apartment-Hochhauses in Los Angeles gesprungen sei. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gibt es noch nicht – die Ermittlungsarbeiten dauern noch weiter an. Offenbar scheint es dennoch nur wenige Zweifel daran zu geben: Steves guter Freund, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (73), nahm bereits in einem Statement Abschied von ihm: "Ich liebte Steve Bing wirklich sehr. Er hatte ein großes Herz und er war gewillt, alles für die Menschen und Dinge, an die er glaubte, zu tun." Er werde ihn und seinen Enthusiasmus vermissen und hoffe, dass sein guter Bekannter endlich Frieden gefunden habe.

Wie TMZ aus Insiderkreisen erfahren haben will, ging es Steve mit seiner Depression in den vergangenen Wochen schlechter. Der Grund dafür sei die aktuelle Situation: Die Isolation und der Mangel an sozialen Kontakten hätten ihm zunehmend zugesetzt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Bill Clinton und Steve Bing im September 2010

APEX / MEGA Aufräumarbeiten am vermeintlichen Tatort von Steve Bings Suizid

APEX / MEGA Vermeintlicher Tatort von Steve Bings Suizid



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de