Damian Hurley (18) steht wieder vor der Kamera. Der Sohn von Schauspielerin Liz Hurley (55) macht gerade eine besonders schwere Zeit durch. Ende Juni nahm sich sein Vater Steve Bing (✝55) das Leben. Seither zog sich Damian aus der Öffentlichkeit zurück, auf seinen Social-Media-Kanälen war es in den vergangenen Tagen ungewohnt still. Jetzt hat sich der Teenager allerdings wieder bei seinen Followern gemeldet – und zwar mit seinem ersten Model-Job seit der schrecklichen Todesnachricht.

Auf Instagram teilte Damian ein Bild sowie einen kurzen Clip von einem Fotoshooting. In der Kampagne von Make-up-Artist Pat McGrath posierte der 18-Jährige mit dem Topmodel Irina Shayk (34). Auf den Aufnahmen rekeln sich die beiden Models in lasziven Leder-Outfits. "Die atemberaubende Irina Shayk und ich posieren für meine liebste Tante Pat McGrath, Regie hat der außergewöhnliche Steven Meisel geführt", schrieb Damian zu dem Post.

Seit Steves Tod wandte sich Damian erst zwei Mal an seine Follower. Beide Male bedankte er sich in kurzen Statements für die Unterstützung, die er in dieser schweren Zeit von seinen Fans erhalten habe.

Getty Images Filmproduzent Steve Bing im Dezember 2005 in Dubai

Instagram / damianhurley1 Damian Hurley, Liz Hurleys Sohn

Instagram / damianhurley1 Damian Hurley, Model



