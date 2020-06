Liz Hurley (55) muss Berichten zufolge einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ex-Freund Steve Bing soll tot sein. Der Filmproduzent wurde vor allem durch den Dreh der US-amerikanischen Abenteuerkomödie "Kangaroo Jack" aus dem Jahr 2003 bekannt. Er beteiligte sich aber auch finanziell an anderen Filmprojekten und investierte insbesondere in Tom Hanks (63)' legendären Streifen "Polar Express" und den Konzertfilm "Shine A Light" von den Rolling Stones und Beowulf. Nun soll Steve im Alter von 55 Jahren verstorben sein.

Wie das Portal Deadline berichtet, soll Steve nach Angaben von Strafverfolgungsbehörden am Montag gegen 13 Uhr aus einem Gebäude in Century City in Los Angeles gesprungen sein. Trotzdem gibt es von dem Los Angeles Police Department noch keine Bestätigung, dass es sich bei der betreffenden Person um den Ex-Freund von Liz Hurley handelt. Die Beschreibung des Mannes, der am Tatort tot aufgefunden wurde, passe jedoch zu der des Produzenten. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Steve war nicht nur als Produzent tätig, er spendete auch an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen – darunter die William J. Clinton Foundation. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er vor allem durch seine Beziehung zu Liz Hurley bekannt. Mit ihr hatte er auch einen gemeinsamen Sohn, Damian Hurley.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Steve Bing 2010 in New York

Getty Images Steve Bing 2004 in Los Angeles

Getty Images Damian Hurley und Liz Hurley 2016



