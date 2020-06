Heißer Oben-Ohne-Schnappschuss! Dank Netflix haben es in den letzten Monaten einige attraktive Schauspieler zu weltweitem Ruhm gebracht, so zum Beispiel "To All The Boys I've Loved Before"-Darsteller Noah Centineo (24). Doch auch die Jungs der Hitserie Élite sind weder von ihrer Optik noch von ihrem Talent her zu verachten. Einer der Hauptdarsteller-Hotties versteckte sich auf einem aktuellen Foto in einer Blumenwiese – hättet ihr ihn so erkannt?

Es ist Samuel-Darsteller Itzan Escamilla (22)! Die Aufnahme veröffentlichte er in seinem aktuellen Instagram-Beitrag. "Eine Jugendliebe", kommentierte der Schauspieler die Veröffentlichung und wollte wohl seinen Fans mitteilen, dass er von klein auf ein großer Fan von Natur und Blumen ist. Seine "Élite"-Kollegin Georgina Amorós (22) ist von dem Foto ganz begeistert. "Das ist sehr süß", schrieb die Darstellerin der Cayetana Grajera Pando unter dem Bild. Insgesamt hagelte es von seinen Followern sehr viele Herz-Emojis in den Kommentaren.

Neben dem spanischen Highschool-Drama war Itzan übrigens auch schon in der Netflix-Serie "Cable Girls" zu sehen. Dort spielte er den 15-jährigen Francisco Gómez.

Getty Images Itzan Escamilla, Schauspieler

Instagram / itzan.escamilla Itzan Escamilla, 2020

Getty Images Itzan Escamilla bei einem GQ-Event



