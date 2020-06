Darauf haben Angelina Panneks (28) Fans sehnlichst gewartet! Mitte Juni wurden die ehemalige Der Bachelor-Finalistin und ihr Mann Sebastian Pannek (33) Eltern eines kleinen Sohnes. Viel zu hören bekam ihre Community seitdem noch nicht von den Eltern. Lediglich der Neu-Papa meldete sich nach der Geburt seines ersten Kindes kurz zu Wort. Jetzt richtet sich auch 28-Jährige mit dankenden Worten an ihre Follower.

"Uns geht es wunderbar und an dieser Stelle, gleich zu Beginn: Vielen, vielen Dank für all die Glückwünsche, die uns erreicht haben!", strahlt die Neu-Mama in ihrer Instagram-Story über das ganze Gesicht, während sie in einem Auto sitzt. Die vergangenen Wochen hätte sie einfach genossen und ganz viel mit ihren beiden Männern gekuschelt.

Ihr Handy sei für die Beauty zudem uninteressant gewesen – wenn sie denn überhaupt wusste, wo es liegt. Denn dieses habe sie zuletzt immer wieder verlegt. "Meine Hebamme hat immer gesagt – und ich hab nie daran geglaubt, dass es das wirklich gibt: Dass du dein Handy nicht findest, ist wahrscheinlich die Stilldemenz", erzählte Angelina. Nun sei sie jedoch eines Besseren belehrt worden.

Instagram / angelina.pannek/ Sebastian und Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020



