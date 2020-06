Yoko Kusmagk (1) hat heute gleich doppelten Grund zum Feiern! Das Töchterchen von Janni (29) und Peer Kusmagk (45) erobert gerade Sylt. Vor wenigen Wochen zog die Familie nämlich von ihrem eigentlichen Wohnort Potsdam vorübergehend auf die Insel, in die Nähe von Jannis Eltern. Dort erlebt Yoko jetzt einen ganz besonderen Tag: Sie feiert heute ihren ersten Geburtstag und noch dazu einen weiteren Meilenstein.

"Pünktlich zum ersten Geburtstag machst du die ersten Schritte auf dieser Welt", freut sich Mama Janni auf Instagram und richtet sich mit ihren Worten direkt an ihr Mini-Me. Dazu veröffentlicht die Sportlerin ein kurzes Video, das zeigt, wie Yoko – von ihrem Bruder Emil-Ocean (2) aus – direkt in Jannis Arme tapst. Dass die Kleine ihre ersten Schritte am Strand macht, dürfte ihre Meer-verrückten Eltern sicher besonders freuen.

Ein Jahr ist es also her, dass Yoko das Licht der Welt erblickte. Zum damaligen Zeitpunkt konnten sich ihre Eltern bis kurz vor ihrer Geburt nicht entscheiden, wie sie ihre Tochter nennen wollen – Namen wie June-Sky oder auch Arielle waren ebenfalls in der engeren Auswahl. Am Ende wurde es dann aber doch kein maritimer Name, sondern Yoko.

Instagram / jannihonscheid Yoko, Emil-Ocean und Janni Kusmagk

cindyu.kayfotografie Peer und Yoko Kusmagk

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

