Bei Familie Kusmagk geht es aktuell besonders kuschelig zu! Am Mittwochmorgen machten Janni (31) und Peer (46) diese süßen Nachrichten öffentlich: Ihr drittes Kind hat bereits Anfang des Monats das Licht der Welt erblickt! Nach Sohnemann Emil-Ocean (4) und Töchterchen Yoko (2) haben sie wieder einen Jungen bekommen – und ihn Merlin genannt. Die Rasselbande genießt die Kennenlernzeit in vollen Zügen: Alle fünf Kusmagks schlafen nämlich zusammen in einem Bett!

Treue Fans der Familien- und Reise-Influencer wissen: Das Bett, das in ihrem Schlafzimmer steht, ist riesig! Bei der 3,4 mal zwei Meter messenden Kuschelwiese handelt es sich um ein sogenanntes Familienbett. Dort ist nun auch Baby Merlin eingezogen: "Weil Kinder ja doch noch eine ganze Weile nachts rüberkommen, fühlt es sich für uns richtig an, wenn wir alle zusammenliegen. Wir schlafen abends kuschelnd ein und wachen morgens kuschelnd auf", erzählte Peer im Bunte-Interview.

Aber bekommen sie momentan überhaupt ausreichend Schlaf? Baby Merlin schlummert ja sicherlich noch nicht die Nacht durch! "Im Augenblick nicht. Aber das erwartet auch niemand mit einem Neugeborenen", betonte der einstige Radiomoderator. Doch das sei es ihnen allemal wert: "Wir genießen das Wochenbett sehr. Diese intensive Zeit mit einem Neugeborenen kommt nie wieder", weiß Mutter Janni.

Eine weitere Frage, die sich sicherlich so manchem Fan stellt: Kommt Janni und Peers Zweisamkeit nicht kurz, wenn sie sich ein Bett mit ihren drei Kindern teilen? Noch vor Merlins Geburt berichtete der Lifecoach im Promiflash-Interview: "Jeder, der glaubt, dass ein Familienbett jegliche Zweisamkeit raubt, hat vorher schon ein anderes Sexualleben als wir gehabt!" Es gäbe schließlich auch andere geeignete Orte für ein Schäferstündchen.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko, September 2021

Instagram / peerkusmagk Emil-Ocean und Yoko Kusmagk mit ihrem Bruder Merlin

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk, Juli 2021

