Janni Kusmagk (31) verzaubert ihre Fans mit einem niedlichen Update aus ihrem Familienleben. Gemeinsam mit ihrem Mann Peer Kusmagk (46) hat die Reise-Influencerin inzwischen drei Kinder: Sohnemann Emil-Ocean (4), Töchterchen Yoko (2) und Nesthäkchen Merlin schwirren in ihrem neuen Zuhause auf Mallorca herum. Von dort aus begeisterte Janni ihre Follower nun mit einer süßen Fotoreihe – hinter den Bildern von Emil-Ocean und Yoko steckt außerdem eine wichtige Message!

Via Instagram veröffentlichte die Vollblutmama jetzt fünf brandneue Schnappschüsse von ihren beiden Ältesten. Darauf sieht man Yoko und Emil-Ocean auf ihren Fahrrädern herumtoben. Der Vierjährige trägt ein Elfenkostüm mit Rock und Flügeln. Auf einem besonders putzigen Bild gibt er seiner kleinen Schwester einen Kuss. In der Bildunterschrift erklärte Janni dann, was sie mit diesen Aufnahmen ausdrücken will: "Es ist so wichtig, unsere Kinder zu bestärken in ihren eigenen Träumen: egal ob BMX-Fahrer oder Elfe. Ob es eine Phase wird oder ein Lebenstraum..."

Ihre Fans sind total begeistert von den Fotos – und der Botschaft dahinter: "Toll Janni, einfach nur toll! An dir sollten sich viele ein Beispiel nehmen: Du zwingst deine Kinder nicht in feste Geschlechterrollen und das liebe ich", kommentierte eine Abonnentin und bekam dafür viel Zuspruch.

Instagram / thehappytribe Emil-Ocean und Yoko Kusmagk

Instagram / thehappytribe Emil-Ocean Kusmagk

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihren Kindern am Strand

