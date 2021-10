Janni (31) und Peer Kusmagk (46) genießen den neuen Alltag als dreifache Eltern in vollen Zügen. Vor wenigen Wochen durften die Surferin und der Dschungelcamp-Gewinner von 2011 ihren jüngsten Sohn Merlin auf der Welt begrüßen. Der kleine Mann hatte einen schweren Start ins Leben, weil er gegen eine Neugeboreneninfektion ankämpfen musste. Auch Janni litt wegen des Blutverlusts während der Geburt. Langsam geht es aber aufwärts und die Kusmagks freuen sich auf schöne Momente zu fünft – wie jetzt bei einem Familienausflug.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Blondine ein Foto, das die fünfköpfige Family bei einem gemütlichen Herbstspaziergang zeigt. "Nicht perfekt, aber echt", betitelte sie die Aufnahme, auf der sie und Peer umringt von ihren Kids in die Kamera strahlen. Warum sie das Bild für nicht ganz perfekt hält, verrät Janni zwar nicht – aber egal, denn Eltern und Kids scheinen sich bei der kleinen Wanderung durch einen Park bestens amüsiert zu haben. Während Emil-Ocean (4) und Yoko (2) in einem Wagen sitzen und von Mama und Papa gezogen werden, kuschelt sich Baby Merlin in einem Tragetuch an die Brust seiner Mutter.

Schon kurz nach der Geburt des jüngsten Familienmitglieds hatte Janni ein erstes Foto zu fünft geteilt. "Willkommen auf dieser wunderschönen Welt, kleiner Merlin. Du hast uns schon jetzt verzaubert! Wir freuen uns, dir zu zeigen, wie schön diese Erde ist!", schrieb sie zu dem Bild, auf dem alle zusammen im Bett sitzen.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk und ihr Sohn Merlin

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Influencerin und Sportlerin

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko, September 2021

