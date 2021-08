Janni Kusmagk (30) schwelgt im Mutterglück! Die ehemalige Profisurferin ist aktuell wieder schwanger. Gemeinsam mit ihrem Mann Peer Kusmagk (46) erwartet sie nach ihrem Erstgeborenen Emil-Ocean (4) und Töchterchen Yoko (2) ihr drittes Kind. Tatsächlich sollte es auch schon in wenigen Wochen so weit sein: Die Vollblutmama befindet sich bereits im neunten Schwangerschaftsmonat. Kurz vor der Geburt widmet Janni ihrer Familie jetzt eine rührende Botschaft.

"Wow, bin ich dankbar", beginnt sie die emotionalen Zeilen auf Instagram. "Dass ich irgendwann mal so eine wunderschöne kleine Familie habe, diesen Traummann, mit den beiden Lockenköpfchen und einem weiteren Wunder in meinem Bauch – hätte ich mir einfach nie erträumt", schwärmt Janni. Doch natürlich verlangt ihr ihre Rasselbande im Gegenzug auch vieles ab: "Der Alltag mit Kindern ist schnell, Peer und ich haben oft nicht viel Zeit und schreiben uns hier und da kleine Liebesbotschaften, die Schwangerschaft nimmt mich total ein…"

Doch Janni würde um nichts in der Welt tauschen wollen: "Dann gibt es plötzlich diese rührenden Momente, in denen die Welt mal kurz stillsteht, ich auf meine Happy Tribe schaue und denke: 'Wow, ich kann mich so glücklich schätzen.'" Zu ihrem Text veröffentlichte die 30-Jährige noch ein zauberhaftes Foto von ihrer Familie. Ihre Fans können Janni in den Kommentaren nur zustimmen: Sie kann sich wirklich glücklich schätzen!

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im August 2021

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / Cindy und Kay Fotografie Peer Kusmagk mit seinen Kindern Emil-Ocean und Yoko

