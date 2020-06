Schauspielerin Monyetta Shaw hat erfreuliche Neuigkeiten zu verkünden! Fünf Jahre lang war die TV-Bekanntheit mit US-Sänger Ne-Yo (40) liiert und hat sogar zwei Kinder mit ihm. Nach einer kurzen Verlobung kam es 2015 allerdings zur Trennung, als der Musiker ihr mitteilte, dass er noch nicht bereit für eine monogame Beziehung sei. Die zweifache Mutter ist aber glücklicherweise schon längst wieder frisch verliebt und hat nun sogar bekannt gegeben: Sie ist verlobt!

Auf Instagram hat Monyetta völlig kommentarlos ein Bild von einem großen Verlobungsring an ihrem Finger gepostet und hat damit aller Welt mitgeteilt: Sie wird bald heiraten! Wer der mysteriöse Mann ist, dem die "Keep It Classy"-Autorin das Jawort geben möchte, ist jedoch unbekannt. Allerdings hat ihre gute Freundin, Model Nicole Murphy, zumindest einen Hinweis auf den Namen des Glücklichen geliefert. Denn als sie den Turteltauben in den Kommentaren gratulierte, schrieb sie: "Monyetta and Heath".

Andere Promis und Freunde, die der "Soul Men"-Darstellerin bereist ihre besten Wünsche überbracht haben, sind unter anderem Gabrielle Union (47), Adrienne Bailon (36) und Keri Hilson (37). Sogar Ne-Yos andere Ex-Partnerin Crystal Smith gratulierte Monyetta zu ihrer Verlobung!

Getty Images Monyetta Shaw und ihre Kinder Mason Evan Smith und Madeline Grace Smith, 2019

Getty Images Monyetta Shaw bei einer Filmvorführung in Atlanta im April 2018

Getty Images Monyetta Shaw bei einer "Perfect Match"-Filmvorführung in Atlanta im März 2016

