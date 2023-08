Trennung wegen zu vieler Dreier: Sänger Ne-Yos Ex packt aus!

Es wurde ihr zu viel! Der Sänger Ne-Yo (43) musste zuletzt schon mit vielen Schlagzeilen über sein Liebesleben umgehen. Die Scheidung von Crystal Renay ist seit Januar dieses Jahres durch. Weil er sie betrogen und Kinder mit der Affäre gezeugt hatte, trennte sie sich von dem "She Knows"-Interpreten. Das ist aber nicht das einzige Liebes-Aus, was er verdauen musste. Vor rund zehn Jahre verließ auch Monyetta Shaw Ne-Yo – und zwar aus diesem Grund...

Ne-Yo wollte ständig Dreier mit ihr veranstalten! In der Show "Haus of Aaron" geht sie genauer darauf ein. Sie hätte sich öfter auf die Ménage-à-trois' eingelassen – aber: "Ich habe mich aber nicht dazu verpflichtet, das jeden Tag zu tun. Es wurde zu einem Problem, als er das so sehr wollte." Monyetta hätte es gereicht, das zweimal im Jahr zu machen.

"Ich dachte mir: 'Wenn du das willst, dann willst du mich nicht'. Ich habe versucht, das Liebesleben süß und pikant zu halten, aber es war nicht genug. Aber es ist, was es ist", erklärt sie die Trennung von Ne-Yo.

Anzeige

Getty Images Monyetta Shaw und Ne-Yo, 2010

Anzeige

Getty Images Ne-Yo, Sänger

Anzeige

ActionPress Ne-Yo bei den Billboard Awards, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de