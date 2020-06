Was für tolle Neuigkeiten von Arielle Kebbel! Lange Zeit war an der Seite der schönen Schauspielerin kein Mann zu sehen – abgesehen von Film- und Serien-Co-Stars. 2004 lernte Arielle ihren damaligen Freund Braham Turner kennen, der später bei einem ihrer Filme Regie führte. Neun Jahre später ging die Gilmore Girls-Darstellerin eine Beziehung mit dem Rapper Juan L. Conquistador ein. Danach war aus ihrem Liebesleben nur wenig zu hören. Nun scheint es allerdings so, als wenn Arielle neu verliebt wäre!

Auf Instagram teilte die 35-Jährige einen niedlichen Schnappschuss von ihrem vermeintlichen neuen Freund. Darauf ist sie mit einem Mann zu sehen, der sie von hinten umarmt und ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Arielles strahlendem Lächeln nach zu urteilen, scheint sie ziemlich glücklich mit ihrer neuen Liebe zu sein. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly erzählte, würden sich die beiden seit drei Monaten daten. Als die Shades of Grey-Schauspielerin für Dreharbeiten in New York war, lernten sie sich offenbar kennen. Noch ist nicht bekannt, wer der süße Lockenkopf auf dem Foto ist. Arielle soll aber "sehr begeistert von ihm" sein.

Bereits im Mai gab es ein erstes Anzeichen dafür, dass die Schauspielerin frisch verliebt ist. Auf ihrem Insta-Profil postete sie ein Bild von sich, dem sie den Titel "Ich feiere die guten Dinge" gab. Möglicherweise meinte sie damit nicht nur den Sekt oder die Blume in ihrer Hand, sondern auch das, was auf ihrem T-Shirt stand: Das Wort "Liebe" in fünf verschiedenen Sprachen.

Instagram/ariellekebbel Arielle Kebbel und ihr neuer Freund, Juni 2020

Instagram/ariellekebbel Arielle Kebbel, April 2020

Instagram/ariellekebbel Arielle Kebbel, Mai 2020



