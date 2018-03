Ihre Schwester ist immer noch nicht aufgetaucht: Seit dem 31. Januar wird die große Schwester von Shades of Grey-Star Arielle Kebbel vermisst. Ein Suchaufruf via Instagram brachte bisher nichts – auch sieben Tage später bleibt Julia nach einem abendlichen Ausflug mit ihrem Labrador spurlos verschwunden. Ob die 32-jährige Schauspielerin deswegen der Premiere von "Fifty Shades of Grey 3 – Befreite Lust" in Paris fernblieb? Dass Arielle ihren Job jetzt erst einmal hinten anstellt, wäre auf jeden Fall mehr als verständlich!



