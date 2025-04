"Vampire Diaries"-Stars Arielle und Zach Roerig daten sich

Es gibt eine neue Romanze, die Vampire Diaries-Fans begeistern dürfte. Arielle Kebbel und Zach Roerig (40), die sich bei den Dreharbeiten der beliebten TV-Serie kennenlernten, sind ein Paar! Wie in einem Instagram-Video zu sehen ist, machten die zwei Schauspieler, welche die Figuren Lexi Branson und Matt Donovan verkörpert hatten, die süßen Neuigkeiten kürzlich auf einem Fan-Event öffentlich: Zach überraschte seine Liebste vor Ort mit einem riesigen Blumenstrauß, bevor diese ihm überglücklich um den Hals fiel und sie sich einen liebevollen Kuss gaben.

Wie lange sich die beiden schon daten, ist nicht bekannt. Es könnte jedoch sein, dass der Funke übersprang, als sie vor wenigen Jahren für den Film "Love in the Great Smoky Mountains: A National Park Romance" vor der Kamera standen, der 2023 erschien. Arielle und Zach spielten darin ein ehemaliges Paar, das bei einer archäologischen Ausgrabung im Great Smoky Mountains National Park aufeinandertrifft und bei der Zusammenarbeit bemerkt, dass es immer noch Gefühle füreinander hat. Ob es in der realen Welt so ähnlich ablief?

Arielle und Zach sind nicht die ersten "Vampire Diaries"-Stars, aus denen ein Paar wurde. Ian Somerhalder (46) und Nina Dobrev (36), die die Hauptrollen Elena Gilbert und Damon Salvatore gespielt hatten, lernten sich ebenfalls am Set der Erfolgsshow kennen und verliebten sich ineinander. Nach drei Jahren Beziehung war jedoch alles aus und vorbei: Die Serienstars trennten sich im Mai 2013. Die Zusammenarbeit funktionierte jedoch trotz Liebes-Aus weiterhin super, wie Co-Star Claire Holt (36) im "Dear Media's Not Skinny But Not Fat"-Podcast verriet: "Nina und Ian haben es superprofessionell gemacht. Es war nie komisch zwischen ihnen – Respekt an die beiden dafür."

Getty Images Zach Roerig, 2016

Getty Images Arielle Kebbel, Schauspielerin

