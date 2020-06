Young Curt verliert völlig unerwartet sein Leben. Mit seinen Songs wie "She So Bad" und "This Beat Hit" gelang dem Rapper in den späten 2000ern der große internationale Durchbruch. Unter anderem arbeitete der US-Amerikaner als Produzent auch schon mit musikalischen Größen wie Tyga (30) zusammen. Seine Single "No B*itch" ist inzwischen auf der Internetplattform TikTok ein absoluter Hit. Nun folgt die traurige Gewissheit: Young Curt ist im Alter von 27 Jahren gestorben.

Wie Hollywood Life berichtete, kam Young Curt am vergangenen Montag bei einem Autounfall ums Leben. Laut Polizeiberichten soll der Musiker mit seinem Sportwagen gegen zwei Uhr morgens mit erhöhter Geschwindigkeit im kalifornischen Contra Costa County unterwegs gewesen sein, als er die Kurve nicht mehr bewältigen konnte und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Für Young Curt kam jede Hilfe zu spät: Der Künstler erlag seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus.

Noch in diesem Jahr wollte Curtis Denton Jr., wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, erneut in der Hip-Hop-Szene voll durchstarten. Wie sein Manager Bilal Rahimi bekannt gab, wollte das Musiklabel Empire das neue Album des Rappers in den kommenden Monaten veröffentlichen.

Instagram / therealyoungcurt Young Curt, Musiker

Instagram / therealyoungcurt Curtis Denton Jr. alias Young Curt, April 2020

Instagram / therealyoungcurt Young Curt, Künstler



