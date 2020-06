Ricky Wilson (42) will schon bald vor den Traualtar treten! Mit seiner Band Kaiser Chiefs schaffte es der Sänger bereits mehrfach in die internationalen Musikcharts – doch auch privat könnte es für den Musiker kaum besser laufen: Seit 2015 ist der Brite mit seiner Freundin Grace Zito zusammen. Im April 2018 haben sich der Frontsänger und die Promi-Stylistin verlobt. Jetzt verfolgt das Paar konkrete Pläne: Ricky und Grace möchten demnächst heiraten – und die entsprechenden Vorbereitungen laufen bereits!

Ihren besonderen Tag wollen Ricky und Grace in einem luxuriösen Hotel im malerischen englischen Ort Bath verbringen. Der "Ruby"-Interpret kenne den Besitzer des Wellness-Ressorts, der ihm bereits den Aufenthalt zusagte. "Wir haben für drei Tage gebucht und momentan dürfen 30 Personen mit uns feiern", verriet Ricky gegenüber der Zeitung The Sun. Auf erneute Einschränkungen im Rahmen der Pandemie kann der 42-Jährige getrost verzichten: "Hoffen wir, dass es keine zweite Welle gibt, weil ich heiraten will, Leute!"

Aufgrund der aktuellen Umstände verbringen die baldigen Eheleute viel Zeit zu zweit. Dabei werde dem Bartträger von Tag zu Tag klarer, dass er nicht mehr in seinem Leben brauche als seine Verlobte Grace und den gemeinsamen Hund. Die Auftritte mit seinen Bandkollegen musste Ricky vorerst bis Jahresende verschieben.

Instagram / rickontour Ricky Wilson und Grace Zito, November 2019

Instagram / rickontour Ricky Wilson und Grace Zito im August 2019

Instagram / rickontour Grace Zito und Ricky Wilson, September 2019

