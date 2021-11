Eine Feier reicht ihm nicht! "Kaiser Chiefs"-Sänger Ricky Wilson (43) heiratete vor einigen Monaten seine langjährige Freundin Grace Zito. Nachdem die Turteltauben wegen der Pandemie viermal ihre Hochzeit verschieben mussten, gaben sie sich im Sommer dieses Jahres endlich das Ja-Wort. Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage organisierten sie eine intime Zeremonie. Viele Details zur Eheschließung gab es bislang nicht, nun enthüllte der britische The Voice-Juror: Grace und er planen eine weitere Hochzeitsfeier!

Im Interview mit Hello! sprach der Musiker über seine Zukunftspläne. "Wir werden eines Tages eine große Party feiern", verkündete er. Geplant sei die Feier voraussichtlich in einem Hotel in Bath. Und wann genau soll die Sause stattfinden? "Vielleicht im nächsten Sommer, vielleicht im übernächsten Sommer – aber das ist nicht von Bedeutung, denn wir haben ja noch den Rest unseres Lebens", erklärte Ricky.

Auch zur ersten Hochzeit gab er ein paar Details preis! Sie seien mit 20 Leuten in einem Zelt im Garten gewesen. Ricky schwärmte: "Es war toll so eine kleine Party zu feiern" und betonte die Vorteile, wenn man sich bei der eigenen Trauung nicht um viele Gäste kümmern muss.

Anzeige

Getty Images Sänger Ricky Wilson und seine Frau Grace Zito

Anzeige

Getty Images Ricky Wilson, Sänger

Anzeige

Instagram / rickontour Ricky Wilson mit seiner Frau Grace Zito

Anzeige

Würdet ihr euch wünschen, mehr über die zweite geplante Hochzeit von Ricky zu erfahren? Ja, das wäre toll! Nee, muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de