Jill Hardener greift zu drastischen Mitteln. Die Instagram-Beauty hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Tattoomodel gemacht. Satte 1,8 Millionen Follower schauen sich ihre Bilder auf der Fotoplattform mittlerweile an. Eines ihrer vielen Körperbildchen sorgt allerdings schon seit Langem für Ärger. Jill trägt nämlich einen Reichsadler auf dem Bauch – der sie irgendwann so sehr gestört hat, dass sie ihn jetzt chirurgisch entfernen ließ!

"Mit 16 oder 17 ließ ich mir einen Reichsadler bei einem Kumpel auf den Bauch stechen. Ich mochte das Motiv und habe nie über die Bedeutung nachgedacht", erklärte die 31-Jährige in der B.Z. Der Reichsadler bezieht sich auf das Römische Reich und wurde ursprünglich als Sinnbild kaiserlicher Amts- und Befehlsgewalt verwendet. Der Adler auf Jills Bauch entspricht allerdings einer Variante der Nazi-Version. Durch das rechte Symbol auf ihrer Haut hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder heftige Kritik bekommen und auch ihre Karriere litt unter der Jugendsünde.

Jill hat offenbar bereits alles ausprobiert, um den Reichsadler loszuwerden – bisher allerdings ohne Erfolg. "Ich habe mich sogar für die Testreihe eines Säurepflasters beworben", meinte sie. Auch eine Laserbehandlung konnte dem verhassten Tattoo nichts anhaben. Jetzt hat Jill sich dazu entschieden, den Reichsadler einfach rausschneiden zu lassen. "Ich will ein Zeichen gegen Rechts setzen. [...] Ich bin kein Nazi!", erklärte sie ihre Entscheidung.

Promiflash Jill Hardener, Tattoomodel

Instagram / jill.hardener Jill Hardener, Instagram-Model

Instagram / jill.hardener Jill Hardener, Tattoomodel



