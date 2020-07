Erst vor einigen Wochen überraschte Hannah Ferrier ihre Fans mit diesen süßen Nachrichten: Der Reality-TV-Star erwartet ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Freund Josh. Die beiden sind schon seit anderthalb Jahren ein Paar und krönen ihr Glück jetzt mit einem Kind. Die 33-Jährige weiß sogar schon das Geschlecht ihres Babys, das will sie aber vorerst für sich behalten. Jetzt gibt die Beauty ein Babybauch-Update.

Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin einen neuen Schnappschuss. "Ich kann nicht aufhören zu grinsen", schrieb Hannah zu dem Foto – und das sieht man ihr ganz deutlich an. Während die Blondine ihre beachtliche Wölbung mit den Händen festhält, strahlt sie mit einem breiten Lächeln über das ganze Gesicht in die Kamera. Der Kulisse nach zu urteilen, genießt die werdende Mutter offenbar gerade eine kleine Auszeit am Meer.

Die Australierin spielte bis vor Kurzem in der Reality-TV-Show "Below Deck Mediterranean" eine Jacht-Stewardess. Wegen ihrer Schwangerschaft wird sie in der kommenden Staffel allerdings nicht mehr zu sehen sein. Hannah will sich und das Kind keinem unnötigen Risiko aussetzen. "Ich denke, wenn man gestresst ist oder Angst hat, dann fühlt es das Baby auch", erklärte sie im Podcast Reality Life With Kate Casey.

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier, Reality-TV-Star

Instagram / hannahferrier234 Der Reality-TV-Star Hannah Ferrier

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier im Februar 2020



