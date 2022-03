Sie haben endlich "Ja" gesagt. Hannah Ferrier und ihr Partner Josh Roberts sind seit fast vier Jahren ein Paar und haben bereits eine gemeinsame Tochter. Im November 2020 gab die Schauspielerin dann ihre Verlobung mit ihrem Langzeitfreund bekannt. Für die "Below Deck"-Darstellerin könnte es nicht besser laufen. Um ihr Glück komplett zu machen, haben Hannah und Josh jetzt endlich geheiratet.

Wie E! News berichtete, fand die Hochzeit am 26. März in Australien mit einer schönen Zeremonie auf einem Boot an den Northern Beaches von Sydney statt. Josh machte seinen schottischen Wurzeln alle Ehre und trug einen Kilt. Auch seine drei Trauzeugen und Hannahs Vater trugen die traditionelle Kleidung. Die Braut hingegen zeigte sich in einem langen weißen Kleid mit ausgestelltem Rock. Die kleine Tochter der beiden war an diesem besonderen Tag als Blumenmädchen unterwegs.

Nachdem sie sich das Jawort gegeben haben, wolle das Paar nun bald in die Flitterwochen nach Thailand fliegen, wo sie vor allem entspannen wollen, verriet die frischvermählte Braut. "Alle sagen: 'Oh, die Nachtklubs sind geöffnet! Ich sagte: 'Wollt ihr mich verarschen? Wir haben ein Baby. Wir wollen nicht in Nachtklubs gehen. Wir wollen ein Nickerchen machen'", erzählte Hannah lachend.

Anzeige

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier, australischer TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de