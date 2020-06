Hannah Ferrier hat erfreuliche Neuigkeiten! Die Australierin verkörpert inzwischen seit fünf Staffeln die Jacht-Stewardess in der Reality-TV-Serie "Below Deck Mediterranean". Zudem begeistert sie auch auf Social Media über 300.000 Menschen mit Einblicken in ihr Leben. Ihre Beziehung zu ihrem Freund Josh versucht sie jedoch, größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Die beiden sind seit anderthalb Jahren ein Paar: Jetzt erwarten sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit nun ein Foto, auf dem sie ihre Hände auf ihren, schon deutlich erkennbaren, Babybauch legt. Dazu schrieb sie: "Du bist bereits mein größtes Abenteuer." Wie Hannah Bravo's Daily Dish mitteilte, sei sie bereits im fünften Monat. Der Nachwuchs soll demnach Ende Oktober dieses Jahres das Licht der Welt erblicken. Darüber hinaus weiß die 33-Jährige auch schon das Geschlecht. Doch das wollte sie zunächst allerdings privat halten.

Womöglich ist die Schwangerschaft auch der Grund, warum Hannah beruflich zurückrudern will: Vor wenigen Tagen verriet sie Entertainment Tonight, dass sie in der kommenden Staffel von "Below Deck Mediterranean" vermutlich nicht mehr zu sehen sein wird: "Ich glaube, ich bin fertig." Sie wolle nicht den Rest ihres Lebens mit Jachtfahren verbringen. Das sei eher etwas für Jüngere.

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier im Februar 2020 in Sydney

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier im Mai 2019

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier im Januar 2020



