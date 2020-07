Shitstorm für die werdende Mutter Hannah Ferrier! Die "Below Deck"-Bekanntheit erwartet im Moment den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Partner Josh. Die Reality-TV-Beauty liebt in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft auch vor allem ihre kugelrunde Körpermitte. Auf zahlreichen zuckersüßen Bildern setzt sie ihren Babybauch bestens in Szene. Doch ihr neuster Schnappschuss sorgt für einiges Aufsehen: Trinkt die 33-Jährige tatsächlich schwanger ein Glas Wein?

Auf Instagram hat die Blondine ein Throwback-Foto aus ihrer Schwangerschaft gepostet: Mit einem noch deutlich kleineren Bauch steht sie lächelnd am Herd und kocht – und hält dabei ein großes, gefülltes Weinglas in ihrer Hand. Zahlreiche Fans sind in den Kommentaren unter ihrem Bild entsetzt: Sie sind der Meinung, Hannah würde Alkohol trinken und damit ihr Ungeborenes gefährden. Deswegen muss sich die Australierin auch mit bösen Nachrichten herumschlagen. Doch Entwarnung – Hannah klärt unter ihrem Beitrag auf: "Es ist definitiv nicht gefährlich, Sprudelwasser mit Früchten aus einem Weinglas zu trinken!"

Während ihrer Schwangerschaft verzichtet Hannah nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf einige Lebensmittel, wie unter anderem Sushi mit rohem Fisch. Und dieser Verzicht scheint ihr schwerzufallen! "Ich vermisse es so sehr, ganz viel Sushi in mich zu stopfen", scherzte sie vor Kurzem noch auf ihrem Instagram-Account.

Hannah Ferrier, TV-Bekanntheit

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier, Reality-TV-Star

Hannah Ferrier, Reality-TV-Star



