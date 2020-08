Hannah Ferrier und ihr Partner Josh durchleben derzeit eine aufregende Zeit: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft teilt die Australierin im Netz neben Updates zu den anderen Umständen auch regelmäßig Schnappschüsse ihres immer größer werdenden Babybauches. Ein Detail war allerdings noch ungeklärt – bis jetzt: Erwarten Hannah und ihr Liebster einen Jungen oder ein Mädchen?

Via Instagram sorgte der schwangere Reality-TV-Star jetzt für Klarheit: "Es ist ein Mädchen", teilte Hannah ihrer Community stolz mit. Für die Verkündung des Geschlechts ließ sich die "Below Deck Med"-Darstellerin etwas ganz Besonderes einfallen: In einem schwarzen Minikleid wirft die Blondine mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen pinke Blütenblätter in die Richtung der Kamera.

Von ihren Anhängern erhält Hannah prompt zahlreiche Glückwünsche. "Du wirst eine tolle Mutter sein!", lautet etwa ein Kommentar. Ein anderer User kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Hoffentlich wird sie genauso einmalig, lustig und schlagfertig, wie du es bist!"

Anzeige

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier, TV-Star

Anzeige

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier im Juli 2020

Anzeige

Instagram / hannahferrier234 Hannah Ferrier, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de