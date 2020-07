Fiona Erdmann (31) schwelgt in Erinnerungen! Im Jahr 2007 nahm das Model an der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel teil. Seitdem hat sich einiges für die brünette Schönheit verändert. Neben zahlreichen Modeljobs ist die gebürtige Saarbrückenerin inzwischen in ihre neue Wahlheimat Dubai ausgewandert. Dort erwartet die Beauty gemeinsam mit ihrem Partner den ersten Nachwuchs. Im Netz blickt Fiona jetzt auf ihre Vergangenheit zurück!

"Der Weg zu meinem heutigen Leben war ehrlich gesagt recht steinig und nicht immer einfach", verriet Fiona ihrer Community via Instagram. Dabei verlief ihre Karriere offenbar nicht immer rosig: "Ich hatte kein Geld, keine Jobs, wusste nicht, wie es weitergeht und wie mein Leben einmal aussehen würde", gestand die Beauty. Doch in dieser Zeit habe sie auch gelernt, weiterzukämpfen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

"Ich bin davon überzeugt, dass jede Phase im Leben seinen Sinn hat", erklärte Fiona. Heutzutage ist sie dankbar, so weit gekommen zu sein und inzwischen ein Leben führen zu können, von dem sie immer geträumt hatte. Abschließend appellierte die Laufstegschönheit auch an ihre Follower, sich nie unterkriegen zu lassen.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2007

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de