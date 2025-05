Kurz nach Geburt: Fiona Erdmann kämpft mit Haarausfall

Model Fiona Erdmann (36) hat vor wenigen Monaten erneut Nachwuchs bekommen. In einer aktuellen Instagram-Story teilt sie nun sehr offen ein weniger glamouröses Thema: Nach der Geburt ihres Kindes kämpft sie mit starkem Haarausfall. "Die Hormone rasten aus", kommentiert sie und zeigt ein Büschel ausgefallener Haare. Sie erläutert weiter, dass etwa 3,5 Monate nach der Entbindung die hormonellen Veränderungen so richtig einsetzen und ihr Haarverlust dabei keine Ausnahme ist.

In dem kurzen Video präsentiert sich Fiona dennoch gelassen. "Das kenne ich aber schon von meiner letzten Schwangerschaft", sagt sie und wirkt dabei sichtlich entspannt. Erfahrungen wie diese scheinen der Influencerin dabei zu helfen, ihre aktuelle Situation mit einer positiven Haltung zu bewältigen. Fiona hat in der Vergangenheit häufiger persönliche Einblicke in ihr Familienleben und die Herausforderungen rund um Schwangerschaft und Mutterschaft gewährt und nutzt die sozialen Medien als Plattform, um auch schwierige Themen offen anzusprechen.

Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin lebt mittlerweile mit ihrer kleinen Familie in Dubai und genießt das Leben in der Sonne. Fiona macht kein Geheimnis daraus, dass der Umzug und das Muttersein ihr Leben komplett verändert haben – und das im besten Sinne. Auch beruflich hat sie sich neu ausgerichtet und nutzt ihre Popularität gezielt als Content Creatorin. Dabei erreicht sie zahlreiche Follower, die ihre authentische und ehrliche Art schätzen. Rückblickend zeigt Fiona oft, wie sie die Höhen und Tiefen des Familienalltags meistert, was sie für viele zu einer wahren Inspiration macht.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Taj, März 2025

