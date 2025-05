Starke Mama: Fiona Erdmann trainiert mit Baby auf dem Arm

Im Alltag mit zwei Kleinkindern und einem Neugeborenen ist es eher schwierig, mal Zeit für ein kleines Work-out zu finden. Doch Fiona Erdmann (36) schafft es, wie sie nun in ihrer Instagram-Story zeigt. Während ihres Work-outs trägt sie ihren kleinen Sohn Taj auf dem Arm. Ihrem Baby, das vor wenigen Monaten das Licht der Welt erblickte, scheint dies sehr zu gefallen. "Das ist wirklich eine Win-win-Situation. Er macht es total gerne mit, ich genieße es richtig, ihn in mein Work-out einzubinden und superanstrengend ist es auch noch", verrät Fiona.

Das Training mit ihrem Sohn auf dem Arm ist für Fiona ein echter Glückstreffer. Während sie sportlich aktiv bleibt, verbringt sie gleichzeitig Zeit mit ihrem Kind. "Ich bin so happy, wieder in meiner Routine zu sein und Sport machen zu können. Es geht nicht nur um die körperliche Fitness, sondern auch für die Psyche ist Sport unerlässlich", erklärt die Bloggerin weiter in ihrer Story. Besonders schön sei für sie zudem, dass Taj an der Sporteinheit auch seinen Spaß habe.

Im Februar wurde Fiona zum dritten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Partner hat sie bereits Sohn Leo und Tochter Neyla. Und wenn es um Baby Nummer vier geht, scheint das Paar nicht abgeneigt zu sein. "Ich hätte Lust drauf", erklärte zumindest Mo im Interview mit Bild. Momentan genießt die Familie aber erst mal die Zeit zu fünft – auch wenn sich Fiona und ihr Liebster in Sachen Erziehung manchmal etwas uneinig sind. "Wir haben unsere Höhen und Tiefen, unsere Reibungspunkte. Besonders bei der Kindererziehung. Er gibt ihnen jeden Tag Schokolade – ich raste aus!", verriet das Model gegenüber dem Blatt.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Mai 2025

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Mohamad El Kurdi mit den gemeinsamen Kindern, August 2023

