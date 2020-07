Die Hollywood-Welt trauert um einen ihrer bekanntesten Komponisten! Ennio Morricone (✝91) galt als Mastermind berühmter Filmmusik und vertonte zeitlebens mehr als 500 Filme. So entstammt unter anderem die weltbekannte Melodie des Klassikers "Spiel mir das Lied vom Tod" aus seiner Feder. Für die Filmmusik für Quentin Tarantinos (57) Streifen "The Hateful Eight" erhielt der Italiener 2016 einen Oscar. Jetzt erreicht Filmfans eine traurige Nachricht: Ennio ist jetzt verstorben.

RT zufolge starb der Dirigent im Alter von 91 Jahren in Rom. Er soll vergangene Woche einen Sturz erlitten haben, bei dem er sich den Oberschenkelknochen gebrochen haben soll. Daraufhin habe es Komplikationen gegeben, die später zu seinem Tod geführt hätten. Näheres zu den Umständen ist bisher jedoch nicht bekannt.

Ennio wurde am 10. November 1928 in Rom geboren. Er widmete sein ganzes Leben der Musik. Seine ersten großen Erfolge feierte er mit seiner Filmmusik zu Italo-Western Anfang der 1960er Jahre. Dazu gehörten unter anderem die Kultfilme "Für eine Handvoll Dollar" und "Zwei glorreiche Halunken".

Getty Images Ennio Morricone im Jahr 2016

Getty Images Ennio Morricone im Jahr 2017

Getty Images Ennio Morricone, 2010



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de