Ist Julia Wulf (25) tatsächlich wieder Single? Erst im Januar 2019 verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Interview mit Promiflash überraschend, dass sie verheiratet ist. Dass sie und Nis ein Paar sind, war zu diesem Zeitpunkt zwar bekannt, doch dass sie tatsächlich klammheimlich den Schritt vor den Traualtar gewagt hatten, damit rechnete damals niemand. Einige Monate hielt diese Ehe – doch nun verrät Julia, dass sie von ihrem Partner getrennt ist.

Einige Fans spekulierten offenbar bereits, dass es zwischen dem Model und Nis nicht sonderlich rund läuft. Und in einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story bezieht Julia jetzt tatsächlich Stellung dazu. "Die Gerüchte sind wahr, wir haben uns getrennt, vor zwei Monaten", gibt sie preis. Anfang Juli sei Nis aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen – in das leere Zimmer ziehe nun ein Kumpel ein.

Julia ist froh, nun endlich offen über das Liebesaus sprechen zu können und erklärt, dass trotz Trennung kein böses Blut fließt. "Wir sind nicht im Schlechten auseinandergegangen, sondern im Guten. Wir hassen uns nicht oder so und haben deswegen auch weiterhin Kontakt", stellt sie abschließend klar. Insgesamt vier Jahre waren die beiden ein Paar.

Julia Wulf, Model

Julia Wulf, Model

Instagram / juleslw Nis und Julia Wulf



