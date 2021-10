Woran ist Julia Wulfs (26) letzte Beziehung gescheitert? Im vergangenen Februar hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Netz verkündet, dass es schon seit Längerem einen neuen Mann an ihrer Seite gebe. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an: Im vergangenen Juni gab die gebürtige Hamburgerin offiziell die Trennung von ihrem Freund bekannt. Jetzt sprach Julia ganz offen über ihren Ex – und verriet auch endlich den Grund für das damalige Liebes-Aus!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 26-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Community. Natürlich interessierten sich viele Fans brennend dafür, weshalb sie die Beziehung zu ihrem Partner beendet hat. "Die wurde dann irgendwann leider ein bisschen toxisch", gab Julia ehrlich zu. Nachdem die einstigen Turteltauben ein Jahr zusammen gewesen seien, habe ihr damaliger Freund plötzlich angefangen, sie viel schlechter zu behandeln: "Da hat das dann angefangen, dass er nicht mehr so nett zu mir war [...] und mich so ein bisschen versucht hat kleinzumachen." Doch die Blondine habe nicht lange gefackelt – und daraufhin mit ihm Schluss gemacht.

Auch heute scheint die Wir sind jetzt-Darstellerin immer noch Single zu sein. Im Q&A verriet sie nämlich, dass sie es aufgegeben habe, ihr Glück auf Dating-Apps zu versuchen. "Das Letzte an der Tinderfront war wirklich so schlimm", berichtete die Influencerin und fügte hinzu: "Ich wurde echt oft maßlos enttäuscht."

Instagram / juleslw Julia Wulf, Influencerin

Instagram / juleslw Julia Wulf, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

