Überraschungsoffenbarung von Julia Wulf (23)! Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel startete die Schönheit so richtig durch – und das nicht nur beruflich, sondern auch in Liebesdingen! Kurz nach der Sendung gab sie bekannt, dass sie endlich in einer Beziehung mit ihrem Langzeitschwarm Nis ist. Seither teilt die 23-Jährige immer mal wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Schatz, behielt aber bisher ein spektakuläres Liebesdetail für sich. Im Interview mit Promiflash gab Julia jetzt preis: Sie ist schon seit Längerem mit ihrem Liebsten verheiratet!

Auf dem Thomas Sabo Press Cocktail im Rahmen der Berliner Fashion Week verriet die Laufsteg-Beauty: "Ich hab es noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, aber wir sind eigentlich schon verheiratet." Bereits im vergangenen Jahr haben die Hochzeitsglocken bei den Turteltauben geläutet. Dieser nächste Beziehungsschritt sei dabei gar nicht sonderlich durchgeplant gewesen: "Das war eine relativ spontane Geschichte, also wir haben schon öfter mal drüber nachgedacht, aber dann haben wir es einfach so gemacht", vertraute Julia Promiflash weiter an.

Den Ring-Austausch feierten die Frischvermählten dann ausgelassen gemeinsam mit Freunden im heimischen Hamburg: "Wir haben einfach eine Location gemietet und dann haben wir eine richtige Party geschmissen!"

