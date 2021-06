Julia Wulf (26) ist wieder Single! Im vergangenen Juli erklärte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Ehe mit ihrem langjährigen Partner Nis für gescheitert – am Valentinstag dieses Jahres verkündete die Beauty aber, wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Diese Liebe war aber offensichtlich nicht von großer Dauer: Nach einem Jahr Beziehung ist Julia nun wieder von ihrem Freund getrennt.

In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, wie es denn in ihrer Beziehung läuft – daraufhin lässt die Blondine die Bombe platzen und überrascht ihre Follower mit ihrem Liebes-Aus. "Zuletzt lief es auf jeden Fall ziemlich schlecht, kann ich sagen – und deswegen sind wir jetzt auch nicht mehr zusammen – seit zwei Wochen", offenbart die 26-Jährige.

Die zwei hätten ungefähr vor einem Jahr angefangen, sich zu daten – kurz nach der Trennung von Nis. "Es war schon exklusiv, aber wir haben halt nicht gesagt: 'Okay, wir sind jetzt zusammen.' Nur dass wir es jetzt nicht mehr sind", ergänzt das Model.

