Julia Wulf (25) scheint wieder Glück in der Liebe zu haben! Im Juli 2020 machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, nicht mehr mit ihrem Mann Nis zusammen zu sein. Schon im Mai desselben Jahres hatte sich das Paar, das zwei gemeinsame Hunde besitzt, getrennt. Von Rosenkrieg oder Stress nach dem Liebes-Aus war bei den beiden zum Glück keine Spur. Inzwischen ist Julia offenbar aber wieder verliebt.

In ihrer Instagram-Story fragte Julia ihre Follower pünktlich zum Valentinstag: "Habt ihr einen Valentine?" Während die Abstimmung unentschieden ausging, verriet die Berlinerin ihren Fans, dass sie selbst sehr wohl jemanden hat, an den sie am Tag der Liebe besonders denkt. "Also ich schooon, hab euch da was nicht erzählt, hust, hust", schrieb sie keck zu einem Knutsch-Foto von sich und einem brünetten jungen Mann.

Ob es sich bei Julias Valentine aber um einen neuen Partner oder womöglich um ihren zuletzt Verflossenen handelt, ist nicht zu erkennen. So oder so ist die Schönheit am 14. Februar trotzdem alleine, da sie sich wegen der Zusammenarbeit mit ihrer Modelagentur in Südafrika befindet.

Instagram / juleslw Julia Wulf mit ihrem Partner im Februar 2021

Instagram / juleslw Model Julia Wulf

Instagram / juleslw Julia Wulf mit ihrem Ex Nis

