Könnte Julia Wulf (26) sich eine Beziehung mit einer Frau vorstellen? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin begeistert ihre Fans schon seit ihrer Teilnahme an dem Format mit ihrer offenen und direkten Art. Fast täglich versorgt sie ihre Community im Netz mit neuen Updates zu ihrem Privatleben – und nimmt dabei selten ein Blatt vor den Mund. Jetzt spricht Julia ganz offen über ihre Sexualität: Steht sie auch auf Mädels?

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 26-Jährige eine Fragerunde. Ein besonders neugieriger Follower wollte dabei von ihr wissen, ob sie denn auch an Girls interessiert sei. "Nee, also tatsächlich bin ich echt komplett hetero", stellte sie klar und fügte an: "Ich kann Frauen sehr schön finden und auch sexy und so." Julia verspüre aber trotzdem nur bei Männern sexuelle Anziehung.

Momentan scheint die Wir sind jetzt-Darstellerin aber keinen Partner an ihrer Seite zu haben. Im Q&A gab sie zusätzlich preis, dass sie momentan nicht mehr auf Dating-Apps nach einem Mann suche. "Das Letzte an der Tinderfront war wirklich so schlimm. Ich wurde echt oft maßlos enttäuscht", gab sie ehrlich zu.

Anzeige

Instagram / juleslw Julia Wulf, Influencerin

Anzeige

Instagram / juleslw Julia Wulf, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / juleslw Julia Wulf, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de