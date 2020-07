Yasin und Samira werden zum ersten Mal Eltern! Die beiden Turteltauben haben sich in der dritten Staffel der beliebten Datingshow Love Island kennen und lieben gelernt. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten in der Sendung haben sie trotzdem zueinandergehalten und sind mittlerweile schon verlobt. Doch mit dieser süßen Nachricht hat wohl trotz allem kaum jemand gerechnet: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt beschrieb Yasin im Promiflash-Interview seinen emotionalen Zustand.

Samira habe ihrem Verlobten die tolle Nachricht per Videobotschaft mitgeteilt – und er konnte sein Glück kaum fassen. "Ich war sehr schockiert und wollte es nicht glauben, als sie mir das erzählt hatte", erzählte der werdende Vater gegenüber Promiflash. Die Zugbegleiterin sei bereits drei Monate nachdem sie die Pille abgesetzt habe schwanger geworden, was sie nicht so schnell erwartet hätten. "Danach war ich natürlich überglücklich, ein unbeschreibliches Gefühl!", schwärmte Yasin.

Die beiden haben vor der Geburt noch so einiges vor – sie wollen noch heiraten, bevor ihr Kind das Licht der Welt erblickt, wie sie gegenüber Bild berichteten. Samira sei im vierten Monat schwanger, da blieben ihr und Yasin noch genügend Zeit, um ihre Hochzeitspläne zu verwirklichen.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira in Hamburg im Juli 2020

RTL II / Magdalena Possert Yasin und Samira, "Love Island"-Finalisten 2019

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin, Oktober 2019



