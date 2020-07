Es gibt Nachwuchs in der Love Island-Welt! Im vergangenen Jahr hatten sich Yasin und Samira bei der Kuppelshow kennengelernt. Nach einigen Startschwierigkeiten fanden der Sportlehrer und die Brünette zueinander und verließen die Sendung sogar als Paar. Kurz darauf folgten eine gemeinsame Wohnung und die Verlobung. Und jetzt verkündeten die Turteltauben die absolute Knaller-Neuigkeit, die ihre Fans wirklich umhauen dürfte: Yasin und Samira werden Eltern!

Das gab das Paar jetzt im Interview mit Bild bekannt: Samira ist im vierten Monat schwanger! "Es war geplant. Aber wir hätten niemals damit gerechnet, dass es so schnell klappt!", freute sich der Bald-Papa. Samira habe die Pille abgesetzt, nur drei Monate später sei sie schwanger gewesen. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, wissen Yasin und Samira zwar noch nicht, aber: "Wir planen eine Party, auf der wir das Geschlecht verraten, sobald es feststeht!"

Dass die beiden ihre Familie so früh vergrößern, dürfte einige Promiflash-Leser überraschen: Schließlich hatten die beiden noch im Herbst im Interview erklärt, zunächst die Zeit zu zweit nutzen zu wollen. "Da steht erst mal in der nächsten Zeit viel an!", versicherte Yasin noch.

