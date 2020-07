Obwohl Nassim J. Avat eigentlich alle Traummann-Qualitäten mitzubringen scheint, geht der Schauspieler trotzdem noch immer als Single durchs Leben. Bisher hat er einfach noch nicht die Eine gefunden – ob seine Ansprüche an die vermeintliche Mrs. Right schlichtweg zu hoch sind? Im Promiflash-Interview verriet Nassim kürzlich, was seine Zukünftige mitbringen sollte, damit einem romantischen Happy End nichts im Weg steht.

Sollte Nassim in nächster Zeit seiner potenziellen Traumfrau über den Weg laufen, scheint er keinesfalls abgeneigt zu sein, sich voll und ganz auf sie einzulassen – allerdings sollte es perfekt harmonieren. "Ich würde mich freuen, eine Frau zu haben, die mich ergänzt und zu mir passt", erklärt der Nachtschwestern-Darsteller. Dabei mache es ihm sein Beruf nicht wirklich leichter, jemanden kennenzulernen. "Auf der einen oder anderen Weise verurteilen dich die Leute und denken, dass du auf nichts Ernstes aus bist", vermutet er.

Dabei spiele es für Nassim keine Rolle, ob er nun im Rampenlicht steht oder nicht. "Meistens eröffne ich das Thema auch erst, wenn ich jemanden besser kennengelernt habe, weil ich eine Person auf einer neutralen Ebene kennenlernen möchte." Die Schauspielerei sei für ihn ein Job wie jeder andere. "Ich mache es, weil es meine Leidenschaft ist."

TVNOW / Ruprecht Stempell Nassim Avat am Set von "Nachtschwestern"

© TVNOW - Guido Engels Nassim Avat und Sarah Hanneman bei "Nachtschwestern"

TVNOW / Christoph Assmann Nassim Avat, Susanna Okonowski, Sarah Hannemann und Mimi Fiedler in "Nachtschwestern"



