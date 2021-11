Gibt es einen neuen Frauenschwarm im Kolle-Kiez? Schon im September wurde verkündet, dass sich die GZSZ-Fans auf ein neues Gesicht im Serienuniversum freuen dürfen: Ab dem 12. November ist Nassim J. Avat als Kian Dawalu in der Vorabendproduktion zu sehen. Damals verriet der Schauspieler bereits, dass sein Auftritt auch die Gefühlswelt einer Dame aufmischen wird – denn er wird wohl mit allen Mitteln um ihr Herz kämpfen. Allerdings scheinen seine ernsten Absichten zunächst noch angezweifelt zu werden – etwa, weil Kian ein Womanizer ist?

Achtung, Spoiler!

Bei seinem ersten Auftritt in der Daily trifft Nassims Figur auf Nazan (Vildan Cirpan) und flirtet sie offensiv an – die bekommt aber den Eindruck, dass ihr Gegenüber kurz davor steht, einer anderen Frau das Jawort zu geben. Aber wie tickt Kian wirklich? Im Gespräch mit RTL klärte der ehemalige Alles was zählt-Darsteller auf, ob der GZSZ-Neuzugang wirklich als Frauenheld bezeichnet werden kann. "Definitiv, Kian hat ein sehr großes Selbstbewusstsein, aber weiß gleichzeitig, wie er mit allen Leuten aus jeder Schicht spricht und kann sich seiner Umgebung sowie seinem Gegenüber sehr gut anpassen", betonte er. Der Geschäftsmann wisse, was er will und sei immer bestens auf alles vorbereitet. "Und natürlich ist Kian charmant, ein Gentleman und sieht verdammt gut aus!", witzelte Nassim.

Unterscheidet sich der TV-Star privat sehr von seiner neuen Rolle oder hat er schon Gemeinsamkeiten entdeckt? "Ich würde schon sagen, dass Kian mir in vielen Dingen sehr ähnlich ist, wie beispielsweise mit seiner klaren Zielsetzung, dem Willen, etwas unbedingt erreichen zu wollen und dafür auch selbst hart zu arbeiten", verriet er.

GZSZ, RTL Nassim Avat als Kian Dawalu bei GZSZ

GZSZ, RTL Nassim J. Avat und Vildan Cirpan bei GZSZ

RTL/ Rolf Baumgartner Schaupspieler Nassim Avat

