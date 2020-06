Was für ein heißer Pfleger bei den Nachtschwestern! Aktuell ist die zweite Staffel des RTL-Formats mit Jana Schölermann (33), Sila Sahin (34), Linda Marlen Runge (34), Mimi Fiedler (44) und Co. im TV zu sehen. Doch neben den starken Frauenrollen gibt es auch an der Männer-Front einen echten Hingucker. Schauspieler Nassim J. Avat spielt den Pfleger und Serien-Frauenschwarm Karim Asfari, der eine heiße Affäre mit Kollegin Nora am Laufen hat. Doch die Krankenhausserie ist nicht das erste Format, in dem man Nassim schon im TV sehen konnte.

Nassim ist in der RTL-Soap-Landschaft kein unbekanntes Gesicht – er war 2013 bei Unter uns und 2017 bei Alles was zählt zu sehen. In letzterem Format spielte er die Figur eines Drogendealers. Außerdem konnte er auch schon internationale Erfahrungen sammeln, so spielte er beispielsweise als Aron Hurwitz in dem australischen Filmdrama "Berlin Syndrom" an der Seite von Teresa Palmer (34) und Max Riemelt (36) mit.

Und noch ein anderer Bildschirm-Schönling hatte vor Kurzem einen Gastauftritt bei den "Nachtschwestern". Oli (41) P. spielte dort den Charakter Jonas, der ein Blind-Date aus dem Internet traf.

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Nassim Avat, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nassimavat Nassim Avat, 2019 in Berlin

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Nassim Avat beim beim 8. Raffaello Summer Day 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de