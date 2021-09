GZSZ bekommt Zuwachs! Seit Jahren begeistert die Sendung im vorabendlichen TV-Programm zahlreiche Zuschauer. Dabei ist ein ständiges Hoch und Tief in der Handlung vorprogrammiert. Am 12. November bekommen die Fans in der bereits 7384. Folge wieder einen neuen Charakter zu Gesicht – im TV-Geschäft ist er allerdings kein Unbekannter: Es handelt sich um Nachtschwestern-Bekanntheit Nassim J. Avat! Welche Rolle wird der Schauspieler übernehmen?

Neben der Krankenhaus-Serie sah man Nassim auch schon bei Alles was zählt über die TV-Bildschirme flimmern. Bei GZSZ schlüpft er nun in eine ganz besondere Rolle. "Ich übernehme die Rolle 'Kian Dawalu' – ein charmanter, selbstbewusster und warmherziger Selfmade-Geschäftsmann", verriet Nassim vorab gegenüber RTL. Sein Charakter komme aus dem Berliner Bezirk Neukölln und trete seinen Mitmenschen offen gegenüber. "Kian liebt Geld, geht damit jedoch sehr großzügig um. Er ist ein richtiger Macher, der genau weiß, wie er an seine Ziele kommt", erläuterte Nassim.

Worauf dürfen die Fans gespannt sein? "Ich finde bei der Rolle Kian sehr bemerkenswert, mit welchem Selbstbewusstsein und welcher Resolutheit er seine Entscheidungen trifft", schwärmte Nassim. Die Geschichten hätten den TV-Star bereits beim Lesen des Drehbuchs in den Bann gezogen. "Er wird großes Interesse an einer Dame im Kolle-Kiez finden und mit allen Mitteln um diese Person kämpfen", plauderte Nassim weiter aus.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Nassim Avat, Schauspieler

Instagram / nassimavat Nassim Avat, 2018

Instagram / nassimavat Nassim J. Avat, Schauspieler

