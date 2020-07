Diese Schwangerschaft war wohl nicht geplant! Erst vor wenigen Wochen ließen Amira (27) und Oliver Pocher (42) die Katze aus dem Sack: Nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gaben sie in ihrer TV-Show bekannt, dass sie ein zweites Kind erwarten. Für die meisten Fans kam das dann doch ziemlich plötzlich und überraschend – ähnlich wie für die werdenden Eltern selbst: Als Amira erfahren hatte, dass sie erneut schwanger sei, brach sie heftig in Tränen aus!

Im Podcast Die Pochers hier! plauderten Oli und Amira ganz offen über den Moment, in dem sie erfuhren, dass sie schon bald zweifache Eltern sein werden: Nachdem Amira auch Monate nach der Geburt ihre Periode nicht bekam und unter Heißhunger litt, entschied sie, einen Schwangerschaftstest zu machen – Oli und Amiras Bruder warteten in einem anderen Raum. Nur wenige Sekunden später hörten diese dann ein ordentliches Wimmern und fanden das Model weinend in der Ecke vor. "Dann hast du gesagt: 'Oh, ich bin so ein Assi. Dann habe ich zwei Kinder mit 27'", erinnerte sich Oli an die Reaktion seiner Frau zurück. "Da habe ich gesagt: 'Das ist falsch, wenn es da ist, bist du 28!'"

Mittlerweile kann die 27-Jährige aber über ihr damaliges Verhalten lachen, denn sie freue sich selbstverständlich auf den Nachwuchs. Nachdem sie in ihrer Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich!" bloß kryptisch angeteasert hatten, noch ein Baby zu erwarten, machten die Pochers es kurze Zeit später mit einem Instagram-Post offiziell: Ein Foto, auf dem Oli stolz seine Hand auf Amiras Bauch hält, versahen sie dazu mit einem Nuckelflaschen-Emoji.

Adolph,Christopher Amira und Oliver Pocher

Getty Images Oliver Pocher auf der Premiere des Films "Collide" in Köln, 2016

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft



