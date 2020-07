Endlich ist klar, welche Strafe den Angeklagten im Mordfall des Sohnes von Altpräsident Richard von Weizsäcker (✝94) erwartet! Am 19. November 2019 starb Chefarzt Prof. Fritz von Weizsäcker in der Berliner Schlosspark-Klinik an seinen schweren Verletzungen. Der Tatverdächtige hatte den 59-jährigen Redner während seines Vortrags mit einem Messer attackiert. Auch ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt, überlebte aber. Jetzt – knapp acht Monate nach dem Mord – wurde der Täter verurteilt!

Wie Bild berichtet, wurde diesen Mittwoch das Urteil im Tötungsdelikt am Berliner Landgericht gefällt. Der Angeklagte wurde zu zwölf Jahren Haft wegen Mordes an Fritz von Weizsäcker und versuchten Mordes an dem beteiligten Polizisten verurteilt. "Er hat ihn völlig überraschend angegriffen. Das Mordmerkmal der Heimtücke. Die Leute dachten: Will der vordrängeln? Der Professor hatte keine Abwehrverletzungen. Der Angeklagte hat ihn kalt erwischt", erklärte Staatsanwältin Silke van Sweringen in ihrem Plädoyer. Statt in ein Gefängnis wurde vom Richter die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Da dem Täter eine verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt wurde, ist er außerdem einer lebenslangen Freiheitsstrafe entkommen.

Dem Angeklagten schien das Urteil nichts auszumachen. Noch vor der Urteilsverkündung soll er die Verhandlung – insbesondere das Plädoyer des Nebenklägers – immer wieder mit Zwischenrufen und Gelächter aus seiner Panzerglas-Kabine unterbrochen haben. Seine letzten Worte im Prozess: "Damit ist der Drops gelutscht."

Anzeige

Getty Images Richard von Weizsäcker

Anzeige

Keuenhof, Rainer Schlosspark-Klinik nach dem Mord an Fritz von Weizsäcker

Anzeige

Getty Images Fritz von Weizsaecker, Marianne von Weizsaecker und Joachim Gauck



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de