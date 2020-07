Große Trauer um Jack Charlton! Die Karriere der britischen Fußballlegende begann bei Leads United. Während sein älterer Bruder, Bobby Charlton, bereits für die britische Nationalmannschaft spielte, wurde der Sportler erst mit 30 Jahren zum Nationalspieler. 1966 gewann er gemeinsam mit seinem Bruder für Großbritannien im Finale gegen Deutschland die Fußballweltmeisterschaft. Jetzt muss sich die Sportwelt von Jack verabschieden: Er ist im Alter von 85 Jahren verstorben!

Laut The Sun starb der Fußballstar in seinem Haus im britischen Northumberland an den Folgen einer langjährigen Erkrankung. Er soll im Beisein seiner Familie friedlich eingeschlafen sein. In einem Statement seiner Angehörigen heißt es: "Er war nicht nur für viele ein Freund, sondern auch ein liebenswürdiger Ehemann, Großvater und Urgroßvater." Weiter schrieben sie: "Wir sind so stolz auf sein außergewöhnliches Leben. Er brachte so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Gesellschaftsschichten zusammen." Sein Verlust werde ein riesiges Loch in ihr Leben reißen, lauteten die rührenden Worte seiner Liebsten.

Jack war nicht nur ein erfolgreicher Fußballspieler. Nach dem Ende seiner Karriere arbeitete er als Spielertrainer bei Preston North End. Als Fußballexperte kommentierte er für die BBC große Sportereignisse. Der Brite hatte aber wohl auch ein großes Herz für Kinder: Er war außerdem an der Eröffnung mehrerer Fußballschulen in Großbritannien beteiligt.

