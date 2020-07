Bei Mila Kuznetsova ist alles Natur. Die meisten Frauen müssen sich für eine XXL-Oberweite unters Messer legen. Und Busenwunder, wie zum Beispiel Martina Big (32), greifen für ihr überdimensionales Dekolleté schon mal tief in die Tasche. Das hat die Ukrainerin Mila Kuznetsova allerdings nicht nötig. Sie hat von Natur aus einen Mega-Vorbau – und damit hält sie jetzt sogar ganz offiziell einen Rekord: Mila hat die größten natürlichen Brüste der Ukraine!

Auf Instagram bestaunen mittlerweile mehr als 590.000 Follower, wie die Bloggerin und Plus-Size-Schönheitskönigin ihre Rekordoberweite immer wieder perfekt in Szene setzt. Wie die Agentur Mega berichtet, wurde die 32-Jährige jetzt vom nationalen Rekord-Register der Ukraine für ihren Busen sogar ausgezeichnet. Sie ist mit einem Umfang von satten 135 Zentimetern die neue Rekordhalterin in der Kategorie "Größte natürliche Brust". Für so einen Körperbau braucht Mila einen BH in der Größe 80M.

In den kommenden Monaten will sich Mila neben ihren Model-Jobs noch ein weiteres Karrierestandbein aufbauen. Schon im Mai verriet sie im Interview mit The Sun, dass sie professionelle Boxerin werden will: "Ich werde mit einem Trainer trainieren und wenn ich erfolgreich bin, werde ich mich für eine Lizenz bei der ukrainischen Boxliga bewerben."

ZUMAPRESS.com / MEGA Mila Kuznetsova in Kiew

Instagram / mila_kuznetsova10 Mila Kuznetsova, Bloggerin

ZUMAPRESS.com / MEGA Mila Kuznetsova, ukrainische Bloggerin



