Konnte "Die! Herz! Schlag! Show!" das Publikum überzeugen? Am Montag ging auf ProSieben eine Spielshow mit einem etwas anderen Konzept an den Start: Zwei Teams bestehend aus jeweils drei Promis duellierten sich in mehreren Aufgaben – konnten diese jedoch nur korrekt lösen, wenn sie ihren Puls unter Kontrolle hatten: In der ersten Folge mussten Lilly Becker (44), Nico Santos (27) und Co. beispielsweise ihren Puls so ansteigen lassen, dass er sich mit den Schlägen pro Minute verschiedener Songs deckte. Das Spielprinzip ließ offenbar auch die Herzen der Zuschauer vor Freude höherschlagen!

Auf Twitter tauschten sich die Nutzer angeregt über "Die! Herz! Schlag! Show!" aus – dabei gab der Großteil ein sehr positives Feedback: "Fand die Show wirklich extrem unterhaltsam! Tolle Promis und tolle Spiele und natürlich ein toller Moderator! Freue mich schon auf nächste Woche!", schrieb ein Fan. Ein anderer User teilte seine Meinung – insbesondere über Steven Gätjen (47), der durch den Abend führte: "Studio ist schön. Steven moderiert das wie immer souverän!"

Im Vorfeld zu der Show hatte unter anderem Lilly gegenüber Promiflash erzählt, mit welcher Strategie sie Einfluss auf ihre Herzfrequenz nehmen wolle: "Ich habe mir für jede mögliche Aufgabe meine entsprechenden Gedanken zurechtgelegt." Für einen ruhigen Puls wollte sie sich daran erinnern, auf einer Schaukel in ihrem Garten zu entspannen – die Vorstellung von dem Lächeln ihres Sohnes Amadeus (10) sollte dagegen dafür sorgen, dass ihr Herzschlag ansteigt.

"Die! Herz! Schlag! Show!" läuft immer montags ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Anzeige

Getty Images Nico Santos im November 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Steven Gätjen im Oktober 2019 in Zürich

Anzeige

Getty Images Lilly Becker im November 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de